Выбор квартир для аренды в Ижевске в апреле вырос на 77%

Предложение аренды жилья в Ижевске в апреле 2026-го увеличилось на 77% относительно того же месяца 2025 года, сообщают аналитики портала «Авито Недвижимость». По относительной динамике числа объявлений город занял первое место среди столиц регионов РФ с населением свыше 500 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Высокую динамику за год также показали Екатеринбург (+72%), Пермь (64%) и Кемерово (+64%). В целом по стране прирост 26%. «Сегодня на рынок выходит много инвестиционных квартир в новостройках, которые собственники покупали под сдачу или перепродажу, но ждут подходящего для этого момента. Преимущественно это компактные объекты»,— указывают аналитики. Абсолютная динамика не приводится.

По сегментам, выбор однокомнатных квартир в Ижевске за год увеличился на 94%, двухкомнатных — на 78%, трехкомнатных — на 28%, студий — на 63%. Цена на аренду жилья в столице Удмуртии достигла в апреле 25 тыс. руб. В среднем по России — 31 тыс. руб. (-3% год к году).

«Многие арендаторы сегодня решают продолжать съем текущей квартиры, поскольку не хотят тратить средства на переезд. Но перед началом летнего сезона новая аренда может быть выгодной: за последний год на рынке появилось много предложений в недавно сданных новостройках со свежим ремонтом, качественной придомовой территорией и инфраструктурой. Арендная ставка в них порой более привлекательна по сравнению с текущей арендой жилья»,— рассказал руководитель категории долгосрочной аренды портала Константин Каменев.

Напомним, средняя цена 1 кв. на первичном рынке недвижимости Ижевска к концу марта составила 137,7 тыс. руб. За квартал она увеличилась на 1,8%.