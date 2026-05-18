«Квадрат» на первичном рынке Ижевска подорожал почти на 2% за первый квартал

Средняя цена 1 кв. м на первичном рынке недвижимости Ижевска к концу марта составила 137,7 тыс. руб. Это на 1,8% больше, чем в начале года. По данным «Объектив.РФ», за первый квартал было заключено 1,2 тыс. сделок — договоров долевого участия (ДДУ) и купли-продажи (ДКП) — совокупной площадью 56,4 тыс. кв. м.

«Дисконт зафиксирован в 43,6% сделок, а средний размер скидки составил 6,6% (около 480 тыс. руб.) — один из самых низких показателей в рублевом выражении среди крупных городов. В то же время в 26,9% договоров итоговая цена превысила первоначальную: среднее удорожание достигло 12,4% (порядка 631 тыс. руб.). Таким образом, ижевский рынок новостроек демонстрирует баланс между умеренными уступками и доплатами за индивидуальные решения»,— говорится в сообщении.

Ипотека оказалась главным драйвером рынка недвижимости, их доля достигла 74,3% в структуре продаж. ДКП составили 16,9% от всех сделок в первом квартале.

Витрина экспозиции к концу марта — 7,5 тыс. лотов общей площадью 381,5 тыс. кв. м. С учетом резерва и вымывания объем непроданного жилья составил 9,1 тыс. лотов на 455,9 тыс. кв. м. «При текущем темпе поглощения 334 лота (ДДУ) в месяц на реализацию всех остатков потребуется два года и два месяца — сбалансированный показатель без признаков затоваривания»,— считают аналитики.

Топ-5 девелоперов по объему реализации в Ижевске в первом квартале:

«КОМОССТРОЙ» — 13,2 тыс. кв. м (23,3%)

ГК «Острова» — 3,8 тыс. кв. м (6,8%)

«ЗАРДОН групп» — 3,8 тыс. кв. м (6,7%)

ГК «Рентек» — 3 ,7 тыс. кв. м (6,6%)

DRG GRUPP — 3,6 тыс. кв. м (6,4%)

Напомним, Удмуртия стала единственным регионом в ПФО, где по итогам первого квартала снизилась цена 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости: он подешевел на 2,2%, до 104,7 тыс. руб. В целом по округу показатель увеличился на 2,3%. По данным Удмуртстата, на «первичке» в республике стоимость 1 кв. м выросла на 10,7%, до 134 тыс. руб. Ввод жилья в январе—марте в республике сократился на 12% год к году, до 459 тыс. кв. м.