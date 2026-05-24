«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Москве со счетом 92:103 потерпел поражение от ЦСКА в рамках пятого матча полуфинала Единой лиги ВТБ.

Перед этой встречей счет в серии был 3:1 в пользу московского клуба. Чтобы продолжить борьбу за выход финальный раунд, краснодарцам нужна была победа. Соперники включились в игру с первых минут. После стартового обмена бросками хозяева уверенно захватили лидерство в матче. На восьмой минуте отставание «железнодорожников» достигло уже двузначной разницы (10:20). После этого наставник «Локомотива-Кубань» Томислав Томович взял тайм-аут, чтобы внести корректировки в игру своих подопечных. Однако по итогам первой десятиминутки южане уступали —13 очков.

Изнурительная полуфинальная серия, похоже, все же сказалась на игроках «Локомотива-Кубань». Вторая четверть прошла под диктовку ЦСКА. Отставание южан увеличилось с каждой минутой. К большому перерыву кубанцы уступали со счетом 36:55. Но после смены сторон краснодарцы смогли сдержать натиск хозяев, постепенно пришли в себя и добавили оборотов в атаке. В оставшееся время было много борьбы и эмоций, но полученное преимущество москвичи уже не позволили отыграть. В итоге — поражение «Локомотива-Кубань» со счетом 92:103.

Самым результативным игроком в составе южан стал Патрик Миллер, который набрал 20 очков. Соперник кубанцев в матче за третье место определится в паре «Зенит» — УНИКС.

Евгений Леонтьев