Посол РФ Кранс: диалог с Новой Зеландией не прекращен

Политический диалог с Новой Зеландией заморожен, но не прекращен. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил посол России в Веллингтоне Станислав Кранс.

«Они тоже оставляют опцию, что со временем он будет восстановлен», — отметил дипломат. Россия, по его словам, в отношениях с Новой Зеландией всегда реагирует зеркально. Если другая сторона направляет позитивные сигналы, то Москва всегда готова пойти навстречу.

Однако перспективы «общения ради общения» Россию не привлекают, необходимы конкретные результаты, подчеркнул господин Кранс. «Если мы не видим результата, то обычно такого общения не случается», — отметил посол. Он также рассказал, что в стране сейчас проживают около 10 тыс. граждан России.

Господин Кранс также отметил, что у россиян нет проблем с получением туристических виз в Новую Зеландию. «Несмотря на то что они политически мотивированы в своих поступках, туризм — это одна из основных сфер дохода новозеландского бюджета, поэтому им выгодно развивать туризм», — подчеркнул дипломат. По его словам, объем поездок россиян небольшой, поскольку этот туристический рынок еще не освоен.

14 апреля президент Владимир Путин назначил Станислава Кранса главой российской дипмиссии в Новой Зеландии. Эту должность с 2018 года занимал Георгий Зуев. В марте 2022 года в Новой Зеландии вступил в силу закон о санкциях в отношении России. С того момента страна ввела ограничения против более чем 1,7 тыс. лиц и компаний, а также несколько торговых санкций.