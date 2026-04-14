Путин сменил посла России в Новой Зеландии

Президент Владимир Путин назначил послом России в Новой Зеландии Станислава Кранса. Соответствующий указ размещен на портале правовых актов.

С 2018 года российскую дипмиссию в Веллингтоне возглавлял Георгий Зуев. Он также по совместительству занимал посты посла в Независимом Государстве Самоа и в Королевстве Тонга. От этих должностей господина Зуева освободили сегодняшним указом.

Станислав Кранс родился в 1972 году. Ранее он занимал должность начальника отдела в Генеральном секретариате (департаменте) МИД России. В 2023 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.