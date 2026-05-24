Слетела броня

Сочи входит в летний сезон 2026 года с более слабой динамикой бронирований, чем годом ранее. По оценкам туроператоров и представителей гостиничного рынка, снижение спроса на отдых может составить 10–15%, а июнь участники отрасли уже называют одним из самых сложных месяцев сезона. В администрации курорта сообщили, что номерной фонд на июнь—август сейчас забронирован на 64%, при этом туристы все чаще принимают решение о поездке за одну-две недели до заселения. Эксперты считают, что ситуацию могут улучшить жаркая погода в июле и августе, рост числа спонтанных бронирований, а также более гибкая ценовая политика со стороны отелей.

Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации Сочи, курорт по-прежнему сохраняет статус одного из крупнейших туристических центров страны, однако динамика бронирований действительно уступает прошлогодней. Летом в городе будут работать более 2 тыс. объектов размещения общей вместимостью около 140 тыс. койко-мест. В их числе — 59 санаториев, семь детских лагерей, 162 крупных гостиничных комплекса и около 1,8 тыс. малых средств размещения.

Одновременно Сочи продолжает расширять гостиничный фонд. В 2026 году на курорте планируют ввести еще около 2 тыс. новых номеров. Среди крупнейших проектов — пятизвездочный отель Lotte Sochi, реконструированная гостиница «Приморская», санаторий «Волна» и новый отель «Фрегат». Кроме того, после многолетнего перерыва возобновил работу оздоровительный комплекс «Дагомыс» на 1 тыс. номеров.

Однако участники рынка дают гораздо более сдержанные прогнозы на сезон. Сергей Ромашкин говорит, что негативный тренд для Сочи сформировался еще в конце прошлого года. По его словам, курорт остается самым дорогим направлением черноморского побережья России, а туристы в условиях экономии все чаще выбирают более доступные варианты отдыха.

При этом проблема, по словам господина Ромашкина, заключается уже не столько в стоимости проживания, сколько в общем бюджете поездки. Отдых в Сочи сейчас начинается примерно от 80 тыс. руб. на человека за десять дней с учетом перелета. Само размещение в среднем обходится в 6 тыс. руб. в сутки, тогда как авиабилеты летом могут стоить еще 20–25 тыс. руб. в одну сторону. При этом до 60–70% туристов прибывают на курорт самолетами. Поэтому любые ограничения в работе аэропорта напрямую влияют на продажи, особенно когда речь идет о коротких поездках.

По словам господина Ромашкина, если турист летит на отдых на две недели, задержки рейсов воспринимаются спокойнее. Однако поездки на три-четыре дня становятся менее привлекательными из-за логистических рисков. В результате аэропорт, который раньше считался одним из преимуществ Сочи, сейчас частично превратился в фактор, сдерживающий спрос.

Основатель сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отмечает, что Сочи продолжает выполнять функцию главного транспортного узла черноморского побережья. Через аэропорт курорта туристы отправляются не только на отдых в самом городе, но и в Абхазию. По словам эксперта, часть туристов использует Сочи как транзитную точку, останавливаясь в городе на одну-две ночи перед дальнейшей поездкой.

Рост транспортных расходов и общей стоимости отдыха усиливает конкуренцию между российскими курортами. Алексан Мкртчян подтверждает, что туристы все чаще выбирают более доступные направления — Анапу, Крым, Геленджик и Абхазию.

По оценке господина Мкртчяна, главным бенефициаром перераспределения спроса становится Анапа. Курорт может вернуть около 1,5 млн туристов, которые в предыдущие годы переориентировались на Сочи. Кроме того, примерно на 15% растет Крым, где сохраняются более доступные цены на размещение.

Положительную динамику показывает и Абхазия. По словам Алексана Мкртчяна, стоимость проживания там остается в среднем на 20–25% ниже сочинской, а качество сервиса постепенно улучшается.

Дополнительное давление на рынок оказывает и рост конкуренции с зарубежными направлениями. Алексан Мкртчян отмечает, что укрепление рубля сделало отдых за границей заметно доступнее для российских туристов. При этом зарубежные курорты повышали цены значительно медленнее российских объектов размещения.

В результате стоимость отдыха в Сочи все чаще сравнивают с Турцией и Египтом. По словам господина Мкртчяна, четырехзвездочный отель в Сочи летом может стоить около 10–12 тыс. руб. в сутки, тогда как за сопоставимые деньги туристу предлагают пятизвездочные гостиницы по системе all inclusive за рубежом.

На этом фоне сочинские отельеры стали осторожнее подходить к повышению тарифов. Дмитрий Богданов говорит, что средний рост цен в этом году составил около 3–4%, а часть объектов вообще сохранила прошлогоднюю стоимость размещения. При этом отдельные гостиницы уже начали корректировать цены вниз.

Особенно заметно ситуация проявилась в премиальном сегменте. Алексан Мкртчян отмечает, что весной 2026 года Сочи практически не получил привычного потока туристов из Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, которые активно загружали дорогие гостиницы горного кластера.

В результате часть пятизвездочных отелей в Красной Поляне была вынуждена снижать стоимость размещения. Если в прошлом году номера на майские праздники продавались по 16 тыс. руб. за сутки, то сейчас отдельные объекты снижали цены до 9 тыс. руб.

Одновременно участники рынка фиксируют еще одну тенденцию — сокращение глубины бронирования. Алексан Мкртчян говорит, что если раньше туристы планировали летний отдых за несколько месяцев, то теперь решение о поездке часто принимается за две-три недели или даже за несколько дней до заезда.

По словам господина Мкртчяна, именно отсутствие глубины продаж станет одной из главных особенностей сезона 2026 года. Июнь для Сочи он уже называет фактически провальным.

Одной из причин участники рынка считают холодную весну. Эксперты сходятся во мнении, что в мае температура воздуха в Сочи остается значительно ниже привычной нормы, а море прогревалось медленнее обычного. По оценке эксперта, полноценный пляжный сезон может стартовать только ближе к середине июня.

На этом фоне отельеры опасаются сокращения продолжительности самого купального сезона. Если осень окажется прохладной, активный период пляжного отдыха может ограничиться периодом с середины июня до середины сентября.

Дмитрий Богданов при этом считает, что при всех сложностях Сочи по-прежнему остается самым востребованным курортом юга России. Однако рынок, по его словам, входит в сезон в условиях высокой неопределенности.

По словам господина Богданова, давление на отрасль оказывают дорогие кредиты, рост издержек и общее сжатие экономики. При этом сами туристы все чаще ожидают от гостиниц более гибкой ценовой политики.

В Ассоциации отельеров АМОС считают, что поддержать рынок могли бы временное обнуление туристического налога в межсезонье, продвижение санаторного и событийного туризма, а также программы поддержки сезонной занятости в гостиничной сфере.

Несмотря на более сложный сезон, город продолжает активно готовиться к лету. По данным городской администрации, в 2026 году в Сочи будут работать 180 пляжных территорий общей протяженностью более 40 км. На набережных откроют дополнительные спортивные площадки, зоны для воркаута и семейного отдыха.

После реновации продолжает обновляться набережная «Маяк», где появится площадка для падел-тенниса. В Хосте развивается пляжный комплекс «Кристалл», а в Лазаревском восстановили пострадавшую после шторма набережную.

Отдельное внимание власти уделили безопасности. На пляжах установили системы видеонаблюдения и оповещения, а более 500 камер интегрированы в систему «Безопасный город». Кроме того, вдоль береговой линии разместили речевые установки для экстренного информирования отдыхающих.

Летом на курорте будут работать более 2 тыс. предприятий общественного питания, а аэропорт Сочи сохранит широкую маршрутную сеть — 53 внутренних и 30 международных направлений. Дополнительно на побережье будут курсировать 42 поезда дальнего следования.

Дмитрий Богданов считает, что окончательные итоги сезона будут зависеть от погоды в июле и августе, активности поздних бронирований и готовности гостиниц гибко работать с ценой. По словам председателя АМОС, при хорошем летнем сезоне Сочи еще может компенсировать слабый старт июня за счет высокого спроса в пик отпускного периода.

Мария Удовик