FT: США задерживают поставку ракет Tomahawk в Японию из-за войны с Ираном

США предупредили Японию о задержке поставок 400 крылатых ракет Tomahawk, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным издания, график поставок может сдвинуться на срок до двух лет. Это связано с решением Пентагона первоочередно восстановить собственные запасы вооружений, серьезно истощенные во время военной кампании против Ирана.

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об этом министру обороны Японии Синджиро Коизуми в телефонном разговоре в начале мая. Для Токио это стало серьезным ударом: ранее Вашингтон сам настойчиво призывал азиатского союзника нарастить оборонный бюджет, после чего стороны и заключили сделку на сумму $2,35 млрд, пишет FT.

Япония заказала Tomahawk в 2024 году и рассчитывала получить две партии по 200 ракет к апрелю 2028 года. Дальность их действия составляет 1,6 тыс. км, что должно обеспечить Токио потенциал «контрудара» по прибрежным районам Китая. Как отмечает эксперт по азиатской безопасности из Института глобальных исследований Canon Кэндзи Минэмура, эти ракеты критически важны для Японии, поскольку у нее практически нет аналогов более чем 2000 китайских ракет большой дальности, нацеленных на японскую территорию.

Эрнест Филипповский