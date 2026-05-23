РФС и FONBET выпустили книгу про Кубок России

Российский футбольный союз (РФС) и букмекерская компания FONBET, выступающая титульным спонсором Кубка России, выпустили книгу о соревновании. На страницах издания, как сообщает пресс-служба РФС, «переданы ключевые события из богатой 90-летней истории старейшего футбольного турнира страны».

В книге представлены развернутая статистика всех розыгрышей турнира, эксклюзивные истории чемпионов и уникальные фотографии. Среди первых читателей книги оказались обладатели трофея Валерий Газзаев, Андрей Тихонов и Сергей Овчинников, а также известный комментатор Виктор Гусев. Они ознакомились с изданием в Румянцевском зале дома Пашкова, который входит в состав Российской государственной библиотеки имени Ленина.

Валерий Газзаев, в качестве тренера ЦСКА четырежды завоевывавший трофей, рассказал, что ему было «очень приятно вспоминать все победы в Кубке России». «Был момент, что при праздновании повредили Кубок России, — отметил он. — Есть фото, где братья Березуцкие держат трофей… Их не штрафовали, потому что была большая радость, была большая победа».

Сергею Овчинникову, дважды побеждавшему в турнире с московским «Локомотивом», запомнился финал 1996 года против столичного «Спартака». По его мнению, именно с того триумфа «началась история того ‘’Локомотива’’, который есть сейчас». «Мы победили 3:2, и это был первый трофей в новейшей истории России. А первый трофей ценится больше всего», — добавил Овчинников.

Спартаковец Андрей Тихонов, также дважды поднимавший над головой Кубок России, вспомнил другой матч между командами: тот, что состоялся два года спустя. «Тогда я забил решающий гол на последних минутах. Запоминается, когда именно ты приносишь пользу команде, — поделился Тихонов. — Мы тогда праздновали победу на электрокаре. Это было стихийное бедствие. Все случилось спонтанно. Тогда команда побежала по кругу, и Вадим Евсеев увидел этот электрокар, первым взобрался на него и поехал. И несколько человек из команды поддержали Евсеева. Так и прокатились по кругу. Кто-то бежал, кто-то ехал. Сломали тогда этот электрокар. Был иск к ‘’Спартаку’’, клуб оплатил. Мне места на электрокаре не хватило, я бежал по кругу».

Сообщается, что книга «в ближайшее время» будет доступна для покупки в официальном магазине РФС.

Арнольд Кабанов