ЦСКА оставил «Локомотив-Кубань» позади

Первым финалистом первенства Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Армейцы на своей площадке со счетом 103:92 выиграли пятый матч полуфинальной серии у «Локомотива-Кубани». Счет в ней, таким образом, стал 4:1. За титул, который для ЦСКА может стать уже 13-м, армейцы поспорят с победителем пары УНИКС—«Зенит», в которой пока лучше дела идут у петербургской команды.

За все время существования Единой лиги ВТБ ЦСКА лишь однажды, в 2023 году, не сумел попасть в финал. Что интересно тогда в полуфинальной серии, растянувшейся на все семь игр, армейцы уступили как раз «Локомотиву-Кубани». Но проводить прямые параллели с историей трехлетней давности применительно к полуфиналу нынешнему, было бы опрометчиво. ЦСКА за это время хуже не стал, скорее только лучше. А вот краснодарцы, не располагающие такими же возможностями, прежнюю лихость как-то подрастеряли. Так что исход полуфинала ЦСКА—«Локомотив-Кубань» образца 2026 года особых вопросов с самого начала не вызывал. Даже после того, как краснодарцы ударно начали серию, открыв ее победой в Москве. Преимущество ЦСКА в классе просто обязано было в итоге сказаться, что и случилось.

Немного правда обидно, что серия не продлилась хотя бы чуть-чуть дольше. Ее игры все-таки не были лишены некоторого очарования. «Локомотив-Кубань» делал все, что было в его силах, чтобы затянуть серию. Но их оказалось недостаточно.

В четвертом матче серии, например, не хватило запаса сил на всю игру. Краснодарцы ведь начали ее очень бодро, уверенно вели, но не справились с собственным темпом. В матче пятом ЦСКА, явно не желавший устраивать еще одну погоню за лидером (это увлекательно, конечно, но чрезвычайно утомительно для догоняющего), довольно быстро показал кто в доме хозяин. Да, не сразу, в моменте гости даже вели со светом 7:6. Но как только армейская машина начала раскручиваться, у хозяев уже к середине первой четверти образовался перевес в 15 очков. Во второй десятиминутке отрыв армейцев увеличился уже до двух десятков очков. Во многом благодаря Мело Тримблу. У него вообще был хороший день. Скажем из 9 дальних попыток за матч он реализовал шесть, а с учетом прочих попаданий, завершил игру с 29 набранными очками в активе.

В принципе отставание в два десятка очков в матче против команды уровня ЦСКА практически равнозначно приговору. Гости, однако, не хотели сдаваться. После большого перерыва они, все-таки наладив игру против Тримбла, даже выдали рывок 9:0.

Наставнику ЦСКА Андреасу Пистиолису, почуявшему, что еще немного и может случиться что-то ненужное, пришлось срочно брать тайм-аут. Он отлично сработал, безопасный отрыв был восстановлен.

А дельнейшее уже было делом техники и умения реагировать на попытки соперника спастись. Скажем, когда краснодарцы, разуверившись в том, что их ждет что-то хорошее под щитом соперника, перешли к стрельбе с дистанции (вполне успешной, один только Антон Квитковских попал трижды), ЦСКА в ответ сразу же включил свою дальнобойную артиллерию. С ней у армейцев дела обстояли вообще хорошо – 15 попаданий из 31-й попытки. Когда же гостям, все-таки как-то удалось сократить отставание до приличных семи очков, снова отлично сработал тайм-аут Пистиолиса.

В итоге 103:92 в пользу ЦСКА и армейцы отправляются в финал. Там им будет противостоять победитель серии УНИКС—«Зенит». В ней со счетом 3:2 ведут петербуржцы (шестой матчи серии команды проведут 25 мая в Санкт-Петербурге). Первые две встречи финала состоятся 2 и 4 июня в Москве.

Александр Петров