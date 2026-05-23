Трамп заявил о возможном принятии завтра решения по Ирану

Президент США Дональд Трамп обсудит сегодня со своими старшими советниками детали обновленного проекта сделки с Ираном. По его словам, решение может быть принято уже завтра. Об этом американский президент сообщил в комментарии для журналиста Axios Барака Равида.

«Либо мы придем к хорошей сделке, либо я разнесу их вдребезги», — заявил господин Трамп.

В интервью каналу CBS президент США заявил, что Вашингтон и Тегеран «стали значительно ближе» к соглашению. Господин Трамп отметил, что сделка должна предотвратить получение Ираном ядерного оружия и обеспечить «надлежащее обращение» с иранским обогащенным ураном. Деталей он, однако, не уточнил. «Я подпишу соглашение только в том случае, если мы получим все, что хотим», — заявил американский президент.

Источники CBS отмечают, что последнее предложение Ирана включает возобновление работы Ормузского пролива, разблокировку части замороженных иранских активов и продолжение переговоров. По словам собеседников канала, господин Трамп еще не принял окончательного решения. Он консультируется с советниками и иностранными лидерами, включая власти стран Персидского залива.

Сегодня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что Тегеран и Вашингтон находятся на заключительном этапе доработки меморандума о взаимопонимании. По его словам, стороны обсуждают прекращение американской военно-морской блокады и разблокировку активов.