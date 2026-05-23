Пассажиров аэропорта Сочи расселили в гостиницах из-за задержки рейсов

Пассажиров двух рейсов в Сочи переместили в гостиницы вследствие задержки рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.

В пресс-службе аэропорта Сочи заявили, что 12 рейсов в воздушной гавани задержаны более чем на два часа. В целом обстановка в аэропорту является спокойной, все процессы организованы в штатном режиме.

Согласно актуальным данным, аэропорт обслужил 32 рейса на прилет и 32 рейса на вылет. Объект принял более 9 тыс. пассажиров. Один из самолетов был отправлен на запасной аэродром по решению авиакомпании.

При прохождении государственной границы может быть увеличено время, о чем также сообщили в пресс-службе аэропорта. Это связано с одновременной обработкой нескольких бортов.

