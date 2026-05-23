«Честный знак» остановил продажи 37 млн бутылок минеральной воды «Джермук»

Оператор системы маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора приостановил реализацию воды «Джермук», произведенной армянской компанией ЗАО «Джермук Групп». Решение принято в связи с необходимостью предотвращения возможного вреда жизни и здоровью потребителей после выявления нарушений обязательных требований к продукции.

Под ограничения попали около 37 млн единиц минеральной, питьевой и газированной воды, включая продукцию со вкусовыми добавками. Блокировка распространяется на воду в стеклянной и пластиковой таре объемом от 0,33 до 1,5 л. До получения разрешения Роспотребнадзора продажа и отгрузка продукции в розничных и онлайн-каналах запрещены.

Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил, что система «Честный знак» интегрирована с кассами по всей стране и позволяет оперативно ограничивать оборот продукции для защиты потребителей.

22 мая Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. В тот же день Роспотребнадзор приостановил оборот всех партий минеральной воды «Джермук» армянского производства. 23 мая Роспотребнадзор приостановил продажи в России коньяка и тихих вин трех армянских производителей из-за несоответствия обязательным требованиям.

