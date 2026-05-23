Российский МИД получил он большого числа иностранных журналистов заявки с просьбой о посещении места трагедии в Старобельске. Об этом журналистам «на полях» ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Пресса там будет. Мы получили заявки от большого количества журналистов. Мы сделаем все, чтобы они туда попали. Будет предоставлено содействие переводчиков. Это нужно для того, чтобы мировое сообщество увидело, и услышало своими глазами и ушами, что творит киевский режим»,— пояснила она.

По ее словам, 23 мая было принято решение о формировании пула, в который МИД РФ приглашает «абсолютно открыто всех иностранных корреспондентов, которые находятся на территории нашей страны». «Все для того, чтобы в самые кратчайшие сроки они имели возможность добраться до этого региона… и могли пообщаться со всеми: с детьми, с их родителями, со спасателями, с администрацией. Самое главное - с очевидцами и с теми, кто непосредственно находился в эпицентре этой трагедии»,— добавила она.

Корреспонденты британской BBC и американской CNN ехать в Старобельск отказались. По словам Марии Захаровой, они «не хотят предоставлять своей аудитории подтверждающие (трагедию – Ъ) кадры. .

Число погибших при атаке беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР увеличилось до 18. Еще несколько человек могут оставаться под завалами, рассказали в МЧС РФ .

