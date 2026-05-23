За сутки в Тюменской области начались два лесных пожара

В Тюменской области за сутки начались два лесных пожара, сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса региона. Потушено не было ни одного пожара.

«По данным региональной диспетчерской службы, на утро 23 мая в Тюменской области действует 2 локализованных лесных пожара»,— указано в сообщении.

В Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен II класс пожарной опасности (низкая степень), а в Уватской — III класс (средняя). 24 числа прогнозируется низкая степень опасности в Ишимской области, в остальных — средняя.

25 мая департамент прогнозируют среднюю степень пожарной опасности во всех авиазонах. Жителям региона напомнили не разводить в лесу костры, не оставлять сигареты, мусор и стекло.

В Тюменской области с 28 апреля действует противопожарный режим. В регионе нельзя посещать леса, сжигать сухую траву и мусор, разводить костры, проводить пожароопасные работы и использовать пиротехнику.

Анна Капустина