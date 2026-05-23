Рубио призвал не позволять Ирану «держать в заложниках» энергетический рынок

США не позволят Ирану «держать в заложниках» мировой энергетический рынок, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Трансляция велась на YouTube-канале India Today.

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Фото: AP Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Марко Рубио находится в Индии с четырехдневным визитом. Встреча Марко Рубио и Нарендры Моди в Нью-Дели длилась более часа. Стороны обсудили сотрудничество в области безопасности, торговли и технологий, сообщает The Hindu. Господин Рубио пригласил индийского премьер-министра посетить США в ближайшее время, написал посол Соединенных Штатов в Индии Серджио Гор в соцсети Х.

Кризис на мировом энергетическом рынке возник после начала конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива. По оценкам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, нефтяной рынок может оказаться в «красной зоне» в июле-августе, если к моменту пикового летнего спроса на топливо не решится проблема поставок.