Полиция проверит действия мужчины без штанов в Краснодаре

Полиция Краснодара организовала проведение проверки в отношении мужчины, который был заснят на видео без штанов недалеко от одной из школ краевой столицы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полицейские обнаружили видео в социальных сетях, на котором изображен частично раздетый мужчина в районе улицы имени Академика Трубилина. Сотрудники правоохранительных органов инициировали доследственную проверку по факту возможных противоправных действий гражданина.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего инцидента. По итогам разбирательств действиям мужчины дадут правовую оценку.

