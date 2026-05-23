Хорошее как враг лучшего

Такое иногда бывает с каждым посетителем заведений общепита: найдешь местечко, зайдешь для ознакомления, пообедаешь, проведешь полтора-два часа, потратишь деньги, а впечатлений никаких. Ни плохих, ни хороших. И ругать не за что, и хвалить не хочется.

Ресторан "Ленина,81" (Челябинск)



Ресторан, названный по своему почтовому адресу — «Ленина, 81» — появился в Челябинске менее двух лет назад. Локация ему досталась легендарная: в цокольном этаже офисного здания на этом месте располагались два самых интересных и самых популярных заведения холдинга «Центр гостеприимства «Европа» - кофейня «Пенка Fresh» и пиццерия «Помидор».

Но всему приходит свой конец, и после лет 20 существования владельцы закрыли «Пенку» и «Помидор», а спустя некоторое время в 2024 году запустили на их месте новый ресторан. Как теперь в Челябинске очень модно — «семейный».

Вопрос про бронь столика, прозвучавший от юноши, стоявшего на входе, был то ли частью скрипта, то ли признаком легкой и тонкой самоиронии — оба зала ресторана не то, чтобы радовали взгляд множеством посетителей. Скорее наоборот.

Меню свидетельствовало о том, что в новом заведении постарались сохранить то лучшее, что было в их предшественниках: итальянскую часть (пиццы, паста и салаты) и десерты (выделенные в отдельную карту).

Интерьер — трудно сказать что-то определенное. Главное — он есть, в целом удобен, не раздражает и не мешает глазу. Ровно то же самое можно сказать про сервис. Он — есть, и не раздражает.

Ресторан "Ленина,81" (Челябинск) Интерьер



В меню, помимо «итальянщины» и десертов, с десяток видов закусок, пять видов супов, столько же блюд из рыбы и десяток позиций с мясом и птицей. Приготовьтесь, что ждать супа или горячего придется примерно 25-30 минут. Зато потом несут все почти одновременно.

Фокачча с бальзамиком



Из салатов выбрал неожиданный в этом месте и с таким меню «Оливье» (640 руб.) Его тут подают с форелью, креветками, икрой тобико и под домашним майонезом. С виду все вроде бы сделано правильно, и подача приятна на вид. Однако на вкус блюдо оказалось невероятно пресным, почти безвкусным. Креветки холодком выдавали пребывание в холодильнике, форель была совсем слабосоленой, а икра тобико осталось икрой тобико, и зачем она тут вообще, так и осталось непонятным. Для позиции, которая в пересчете на килограмм стоит более 3200 рублей — ну, такое.

Салат "Оливье" с форелью, креветками, икрой тобико и домашним майонезом



Уха из судака и форели с печеными томатами и розмарином (430 руб.) — почти та же история. «Печеные томаты» оказались чуть обожженным кружочком некрупной помидорки, в которую была воткнута маленькая веточка розмарина. Судак оказался судаком, форель — форелью. Кроме них, в супе была лишь мелко нарезанная вареная картошка. И опять с виду все правильно и даже прилично, но до безобразия пресно.

Уха из судака и форели с печеными томатами и розмарином



Обед должно было спасти самое дорогое в меню блюдо — томленая баранина с картофельным пюре в соусе порто и с розмарином (990 руб.). И в целом все оказалось неплохо: сочное пюре, отличный соус, и мясо, небольшой, но очень удачный кусочек мякоти, разваливающийся на волокна при легком прикосновении. Но — опять пресновато, словно кто-то так боялся пересолить, что и вовсе не солил блюдо.

Томленая баранина с картофельным пюре в соусе порто с розмарином



Ярким вкусом в итоге из заказанного отличался разве что лимонад с апельсином и бузиной (350 руб.) поданный, впрочем, с таким количеством льда в бокале, что собственно-то лимонада было совсем немного…

Обед из трех блюд с десертом но без алкоголя обойдется вам в «Ленина, 81» в 2,5–3 тыс. руб. Стоит ли здешняя еда этих денег? И да, и нет.

Сам ресторан — место, где все вроде бы правильно и хорошо задумано. И продукты свежие, и готовят точно по рецепту и технологической карте, и выглядит блюдо ровно как на фотографии в меню, ярко и живописно… Но уж больно тут все пресно и безвкусно. Так что ни ругать, ни хвалить не за что.

Что совершенно точно — увы и ах, в заведении «Ленина,81» совсем нет той изюминки, души, живинки, чтоб была когда-то здесь в его предшественниках. И почему-то не удивительно, что в середине дня в субботу — в самое время для семейных обедов и торжеств — «семейный» ресторан был почти пуст. Впрочем, я уверен, что это был просто не самый удачный субботний полдень хорошего ресторана.

Дмитрий Моргулес