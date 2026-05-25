Вот где драма

В китайском приложении ShortMax с 23 мая появятся первые российские микродрамы от чебоксарской кинокомпании «Кинолента». Партнерство с зарубежной компанией заключено по модели Revenue Share, которая предусматривает распределение доходов от монетизации контента между платформой и кинопроизводителем. Формат микродрам открывает возможность для российских региональных студий выйти на международный рынок.

Чебоксарская кинокомпания «Кинолента» стала партнером китайской платформы ShortMax (приложение для просмотра коротких вертикальных сериалов длительностью одна-три минуты), сообщил “Ъ” представитель компании. По его словам, в рамках соглашения российские микродрамы «Босс мафии — мой слуга» и «Телохранитель ее любви» станут доступны международной аудитории 23 мая.

По данным Sensor Tower, количество скачиваний приложения ShortMax по миру в прошлом месяце составило 2 млн. Сам сервис, как и ReelShort, DramaBox, GoodShort, формирует ядро рынка микродрам в США, а сам рынок служит для них ключевым драйвером монетизации (до 60–70% их глобальной выручки приходится именно на США; см. “Ъ” от 6 февраля).

Микродрамы снимаются в вертикальном формате 9:16, в каждом сериале — от 50 до 100 эпизодов. Первые 10–12 эпизодов можно смотреть бесплатно, дальше серии приходится оплачивать для разблокировки. Съемки по большей части интерьерные и крупным планом, эмоциональные конфликты гиперболизированы, отмечали в «Кинопоиске». В целом популярность формата связывают с ростом числа просмотров сервисов вертикальных видео — YouTube Shorts, TikTok и Reels.

В «Киноленте» уточнили, что взаимодействие с зарубежными платформами осуществляется по модели Revenue Share, предусматривающей распределение доходов от монетизации контента между платформой и продакшеном. Сама монетизация формируется за счет нескольких источников: предоставления платного доступа к новым эпизодам через покупку внутренней валюты приложения, подписочной модели, а также рекламных интеграций внутри платформы. Так, подобный механизм сотрудничества позволяет производителям контента участвовать в дальнейшей коммерческой эффективности проекта, а не ограничиваться единовременной продажей прав на показ, уточнили в компании.

В целом российские онлайн-кинотеатры начали активно внедрять микродрамы на своих платформах в прошлом году. Сейчас в сегменте работают холдинг «On Медиа» (бывший «МТС Медиа»), онлайн-кинотеатр «Иви», «Кинопоиск», Wink. Отдельное приложение для просмотра короткого контента в вертикальном формате есть и у «Национальной Медиа Группы» — «Сторис».

«Для российских региональных студий это открывает возможность выйти на международный рынок без необходимости конкурировать с крупными мировыми продакшенами в сегменте дорогостоящего премиального контента»,— объясняет представитель компании.

Однако одним из ключевых факторов конкурентоспособности региональных студий стала экономика производства, заверяет представитель «Киноленты»: «В отличие от классических сериалов, где бюджеты сезона могут достигать сотен миллионов рублей, микродрамы создаются за несколько недель и требуют значительно меньших затрат. Производственный цикл сокращается благодаря компактным съемочным группам, ограниченному количеству локаций и упрощенному постпродакшену».

Дополнительное преимущество регионального производства — более низкая себестоимость съемок по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Перенос части процессов в регионы позволяет студиям существенно экономить на аренде площадок, логистике и персонале, сохраняя при этом приемлемый уровень качества контента, считают в «Киноленте».

Китайские компании активно стремятся на российский рынок, видя его «лакомым куском», поскольку в нашей стране до сих пор нет приложения, которое бы доминировало в сегменте микродрам и приносило существенное количество денег, говорит продюсер, сооснователь Scroll Studios Жан Просянов: «Китайцы понимают, что просто экспортировать снятые для локального рынка проекты — это путь в никуда, поэтому ищут варианты копродукции». Господин Просянов прогнозирует, что в горизонте двух-трех лет появится огромное число совместных проектов в сегменте.

Юлия Юрасова