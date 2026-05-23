В Златоусте возбуждено второе дело после аварии с микроавтобусом

Отдел МВД РФ по Златоустовскому округу устанавливает причины аварии с микроавтобусом, в котором ехала пермская баскетбольная команда. Выяснилось, что один из пассажиров получил трамву, признанную тяжким вредом здоровью. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения). Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Челябинской области.

Авария произошла утром 22 мая на 1740 км трассы М5 вблизи Златоуста. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Губернатор Алексей Текслер комментировал, что в автобусе находилась пермская баскетбольная команда «Бионорд Про», которая возвращалась с соревнований. В результате аварии пострадали восемь человек, водитель микроавтобуса погиб.

Первое уголовное дело возбудили следственные органы Златоуста по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Ольга Воробьева