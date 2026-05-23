В Серове пригородный поезд сошел с рельсов

Пригородный поезд Ивдель-1 — Серов сошел с рельс на станции Серов-Заводской. Уральская транпортная прокуратура начала проверку инцидента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская прокуратура на транспорте Фото: Уральская прокуратура на транспорте

Как установила Серовская транспортная прокуратура, причиной схода стало ненадлежащее состояние железнодорожного пути: фактический радиус кривой не соответствовал условиям безопасного прохождения тепловоза.

Прокурор внес представление начальнику Свердловской дирекции инфраструктуры. К дисциплинарной ответственности привлекли четыре виновных должностных лица. Кроме того, по инициативе прокуратуры ответственных сотрудников дистанции пути оштрафовали по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Поврежденный участок после ремонтных работ привели в нормативное состояние. Движение поездов восстановлено.

Анна Капустина