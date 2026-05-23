В Свердловской области введен режим беспилотной опасности

В Свердловской области в субботу, 23 мая введен режим беспилотной опасности, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Денис Паслер.

Режим опасности был введен в 9:27. «В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета»,— написал губернатор.

Господин Паслер напомнил, что с земли нельзя побирать какие-либо обломки, нельзя снимать работу ПВО и беспилотников и распространять информацию о них. Ранее режим беспилотной опасности вводили 17 мая. Тогда он продлился около 25 минут.

Анна Капустина