В Свердловской области введен режим беспилотной опасности
В Свердловской области в субботу, 23 мая введен режим беспилотной опасности, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Денис Паслер.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Режим опасности был введен в 9:27. «В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета»,— написал губернатор.
Господин Паслер напомнил, что с земли нельзя побирать какие-либо обломки, нельзя снимать работу ПВО и беспилотников и распространять информацию о них. Ранее режим беспилотной опасности вводили 17 мая. Тогда он продлился около 25 минут.