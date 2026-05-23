ВСУ ударили беспилотниками по промпредприятию в Пермском крае

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками одно из промышленных предприятий в Пермском крае. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Беспилотники были сбиты на подлете к предприятию. «Угрозы безопасности жителей нет»,— написал господин Махонин в Telegram-канале. На месте работают оперативные службы.

По данным Минобороны, силы ПВО сбили 348 беспилотников над российской территорией в ночь на 23 мая.