Российские силы ПВО сбили 348 БПЛА за ночь

Минобороны России сообщило, что с 23:00 до 7:00 мск силы ПВО сбили 348 беспилотников. Дроны уничтожали над российскими регионами, а также над Черным и Азовскими морями.

Под ударом оказались Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тульской области, а также Краснодарский край, Крым, Татарстан и московский регион.

В Новороссийске ночью загорелась территория нефтебазы из-за удара БПЛА. В городе пострадали два человека, сообщали в краевом оперштабе. Была атакована Анапа — там обломки беспилотника упали на территорию частного дома. К жертвам происшествие не привело.

Ночью закрывались аэропорты. Была ограничена работа столичного авиаузла, прерывалась работа южных регионов России. Такие же меры вводили в Казани, Чебоксарах, Ярославле, Нижнем Новгороде, Ижевске, к утру были введены ограничения в Перми.