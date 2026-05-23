В Новороссийске загорелась территория нефтебазы из-за удара БПЛА

Обломки беспилотника упали на территорию нефтебазы в Новороссийске, произошел пожар, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Огнем оказались охвачены несколько технических и административных зданий, заявили там. Несколько обломков упали на территории топливного терминала, добавили в штабе.

В городе пострадали два человека. Они находились на улице в момент атаки, сообщили в ведомстве. Мужчин госпитализировали.

Под ударом оказалась и Анапа. Там фрагменты БПЛА упали на территории частного домовладения, были повреждены хозяйственные постройки, добавили в оперштабе. Никто не пострадал.