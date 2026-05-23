«Любые инициативы должны сопровождаться не только требованиями, но и поддержкой бизнеса»

С 1 июня 2026 года в России вступают в силу два новых ГОСТа для средств размещения и приема иностранных туристов: первый систематизирует действующие требования к гостиницам, а второй содержит рекомендации по адаптации объектов для зарубежных гостей, включая навигацию, печатные материалы и учет культурных особенностей. О том, как отели планируют справляться с нововведениями и чего не хватает для полноценной реализации правил, рассказал «Ъ-Сочи» председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Дмитрий Богданов

Фото: предоставлено автором

«С июня начинает действовать предварительный национальный стандарт, который рассчитан на два года и фактически является экспериментом. Он касается гостиниц, которые хотят работать с иностранными туристами. Если говорить простыми словами, то главная задача стандарта — сделать пребывание зарубежных гостей более комфортным. Речь идет о наличии материалов на иностранных языках: меню в ресторанах, информации для гостей, сайтов отелей. Если гостиница ориентируется, например, на китайский рынок, то и сервис должен быть адаптирован под таких туристов.

Сейчас власти стараются развивать въездной туризм, но пока поток иностранных гостей в Россию остается заметно ниже, чем выезд российских туристов за рубеж. Поэтому сама идея стандарта выглядит правильной.

Но здесь важно, чтобы этот документ носил скорее рекомендательный характер, а не превращался в еще один жесткий набор обязательных требований для гостиничного бизнеса.

Сегодня отрасль и так работает в условиях очень большого количества регулирования, и дополнительная нагрузка не всегда бывает оправданной.

При этом сам факт появления такого стандарта можно оценивать положительно, особенно с учетом того, что речь идет об эксперименте на ближайшие два года. Это дает возможность посмотреть, как система будет работать на практике и насколько она действительно поможет гостиницам привлекать иностранных туристов.

Но здесь важно понимать, что одних стандартов недостаточно. Необходимо запускать полноценную образовательную и обучающую программу для отрасли. Сейчас хороший пример — проекты по повышению производительности труда, когда государство финансирует работу специалистов, которые несколько месяцев обучают персонал гостиниц и санаториев. Такая система уже показывает результат.

Точно так же нужно подходить и к подготовке гостиниц к приему иностранных туристов. Если государство вводит новые требования, то необходимо заранее предусматривать длительный период обучения и выделять на это финансирование.

Потому что просто потребовать знание английского языка недостаточно. Найти сотрудника со знанием языка — это дополнительные расходы для гостиницы, а развитие зарубежного направления требует времени и серьезных вложений.

В гостиничной отрасли очень много сложных нюансов, особенно когда речь идет о работе с иностранными туристами. Поэтому любые новые инициативы должны сопровождаться не только требованиями, но и реальной поддержкой бизнеса. Здесь нужен максимально серьезный и взвешенный подход со стороны государства».