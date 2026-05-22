Ракетная опасность объявлена в Новороссийске

Вслед за беспилотной опасностью в Новороссийске объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Макс-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Ракетная опасность! — написал мэр. — Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)».

Особое внимание мэр уделил правилам поведения на улице. Гражданам рекомендовано спуститься в цоколь ближайшего здания или в подземный переход (парковку). При этом категорически запрещено укрываться под автомобилями (как легковыми, так и грузовыми) и вплотную к стенам домов и магазинов — из-за риска падения стекол от взрывной волны. Безопасным расстоянием от строений названы 30–50 метров.

Андрей Кравченко призвал горожан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в соцсетях администрации.

