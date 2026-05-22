В Анапе из-за угрозы атаки БПЛА включили сирены

Системы оповещения населения приведены в действие в Анапе в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в мэрии города-курорта. Жителям и гостям Анапы рекомендовано соблюдать меры безопасности.

«Если вы дома — не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон (ванная, туалет, коридор, кладовая). Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей», — говорится в сообщении.

В мэрии также дали рекомендации для тех, кто оказался на улице. В этом случае необходимо укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подвалах домов или подземных парковках. При этом опасно прятаться у стен многоквартирных домов, использовать в качестве укрытия автомобиль или находиться на остановочных павильонах.

Для водителей, находящихся в автомобиле, предусмотрен следующий алгоритм: остановиться, покинуть транспортное средство и спрятаться за любое крепкое укрытие либо лечь на землю и отползти к укрытию.

В администрации города подчеркнули важность информационной гигиены в период действия угрозы. Граждан призвали не выкладывать в социальные сети фото или видео БПЛА, работы систем противовоздушной обороны, а также специальных и оперативных служб.

«Противник может использовать эту информацию для корректировки», — пояснили в мэрии.

Наталья Решетняк