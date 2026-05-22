Движение в сторону Геленджика перекрыто из-за атаки БПЛА на Новороссийск
Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто на участке от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а такжена въезде в Новороссийск со стороны Кабардинки. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Ранее ограничения были введены в центральной части города: движение транспорта остановлено в районе набережной — от улицы Исаева до улицы Суворовской. Кроме того, власти запретили прогулки по набережной.
По информации главы, в городе отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).