Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Движение в сторону Геленджика перекрыто из-за атаки БПЛА на Новороссийск

Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто на участке от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а такжена въезде в Новороссийск со стороны Кабардинки. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее ограничения были введены в центральной части города: движение транспорта остановлено в районе набережной — от улицы Исаева до улицы Суворовской. Кроме того, власти запретили прогулки по набережной.

По информации главы, в городе отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Наталья Решетняк

Новости компаний Все