Движение перекрыли на участке набережной в Новороссийске

Движение транспорта перекрыто в районе набережной Новороссийска — от улицы Исаева до улицы Суворовской. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Также мэр запретил прогулки по набережной.

«В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной», — написал господин Кравченко.

В Новороссийске в настоящий момент идет отражение атаки БПЛА. Жителей и гостей города предупредили об опасности с помощью сирен.

Наталья Решетняк