Движение перекрыли на участке набережной в Новороссийске
Движение транспорта перекрыто в районе набережной Новороссийска — от улицы Исаева до улицы Суворовской. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Также мэр запретил прогулки по набережной.
«В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной», — написал господин Кравченко.
В Новороссийске в настоящий момент идет отражение атаки БПЛА. Жителей и гостей города предупредили об опасности с помощью сирен.