Сирены запущены в Крымском районе из-за беспилотной опасности

Сирены оповещения запущены на территории Крымского района. Об этом сообщили в местной администрации.

В мэрии уточнили, что сигнал тревоги означает предупреждение о том, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) замечены над территорией муниципалитета.

Жителям настоятельно рекомендовано соблюдать меры безопасности. При нахождении дома запрещено выходить на улицу, необходимо отойти от окон и укрыться за стеной, противоположной оконным проемам, либо в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). Также не следует пользоваться лифтом, держаться подальше от окон и дверей, не останавливаться на лестничной клетке.

Для тех, кто оказался на улице, рекомендуется спрятаться за любое крепкое укрытие или лечь на землю и отползти к укрытию — зданию с помещением без окон или цокольному этажу. Если человек находится в автомобиле, его необходимо покинуть и также найти укрытие.

