Глава Геленджика объяснил громкие звуки работой ПВО

Громкие звуки, которые слышат жители города-курорта, связаны с работой средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

«Уважаемые жители, громкие звуки связаны с работой средств ПВО. Сохраняйте спокойствие», — написал мэр.

Он также напомнил жителям о запрете на съемку работы ПВО и призвал не нарушать законодательство. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону службы спасения 112.

Наталья Решетняк