В Геленджике включили сирены, глава города призвал жителей укрыться

Сирены запущены в Геленджике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов, призвав жителей соблюдать меры безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Уважаемые жители! В городе работает сирена. Будьте внимательны и осторожны», — написал он.

Глава города напомнил, что при сигнале тревоги необходимо незамедлительно зайти в здание — подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно если они выходят на сторону моря. Господин Богодистов посоветовал использовать правило «двух стен», выбирая для укрытия коридор, прихожую, тамбур или ванную комнату, расположенную внутри квартиры.

«Не используйте автомобиль как укрытие, он не обеспечивает необходимой защиты. Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте, не распространяйте непроверенную информацию», — подчеркнул мэр.

Он также обратил внимание граждан на то, что съемка и публикация материалов о деятельности беспилотников, работе средств противовоздушной обороны и спецслужб строго запрещены законом и могут помешать их работе.

Наталья Решетняк