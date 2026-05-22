В Новороссийске военные отражают атаку БПЛА, объявлена воздушная тревога

В Новороссийске идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в городе звучат сирены. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко.

«В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности», – написал мэр.

Андрей Кравченко также обратился к гражданам с настоятельной просьбой не снимать и не публиковать в социальных сетях и мессенджерах фото- и видеоматериалы, на которых запечатлена работа средств противовоздушной обороны, системы подавления БПЛА, а также действия специальных и оперативных служб.

Информация о возможных последствиях атаки и повреждениях инфраструктуры на данный момент не поступала.

Наталья Решетняк