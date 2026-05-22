Ущерб по делу о переводах Аристотеля оценили в 16 млн рублей

Следствие обвинило старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц в хищении 16 млн руб., которые были выделены на научный проект «Наследие Аристотеля». Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. 21 мая суд отправил госпожу Месяц под домашний арест.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в марте. 19 мая Светлану Месяц задержали. По версии следствия, в отчетную документацию внесли неверные данные о выполненных работах. Проект включал подготовку академического собрания сочинений Аристотеля, в том числе перевод ранее не опубликованных трактатов и разработку историко-философских комментариев. Часть задач не была выполнена, утверждают следователи.

Следствие проверяет версию о том, что сотрудники РАН могли специально завысить объемы работ и включить в отчетность тексты, подготовленные ранее или основанные на уже опубликованных исследованиях. По информации РБК, всего на проект «Наследие Аристотеля» из госбюджета было выделено около 52 млн руб.

На допросе Светлана Месяц не признала вину и сказала, что не принимала решений о распределении денег. Ее адвокат Мария Юндина сказала РБК, что претензии следствия связаны с технической ошибкой при подготовке финансовой заявки Института философии РАН на 2022 год. В документ случайно попали задачи предыдущего исследования, сказала адвокат. На допрос в качестве свидетелей также доставили врио директора Института философии Абдусалама Гусейнова и сотрудников Надежду Волкову, Галину Вдовину, Наталью Иванову, Артема Юнусова и Марию Солопову.

54-летняя Светлана Месяц — старший научный сотрудник Института философии РАН с 1999 года. С 2015 по 2018 годы была доцентом кафедры истории зарубежной философии Российского государственного гуманитарного университета. До этого на протяжении 12 лет преподавала на философском факультете в Государственном академическом университете гуманитарных наук.