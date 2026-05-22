Казанцы продлили сезон

Казанский УНИКС обыграл петербургский «Зенит» в пятом матче полуфинала баскетбольной Единой лиги ВТБ — 83:66. Команда из столицы Татарстана, оказавшаяся в крайне неприятном положении по ходу противостояния, таким образом, смогла продлить сезон. Главным героем встречи стал центровой УНИКСа Маркус Бингем, чрезвычайно полезно действовавший на обоих концах площадки. Счет в серии теперь — 3:2 в пользу «Зенита». Следующий матч пройдет 24 мая на площадке петербуржцев.

Фото: Единая Лига ВТБ

В этом матче «Зенит», приблизившийся к финалу на расстояние одной победы, не обратил внимания на резвое начало от УНИКСа. Казанцы со старта повели — 5:0, но совсем скоро оказались в позиции отстающих. Заметнее других на старте был Джонни Джузенг. Американец, ставший в прошлой игре самым результативным игроком петербуржцев, продолжил набирать очки. Он бежал в быстрые отрывы, он попадал дальние броски. За первую четверть защитник набрал восемь очков. Столько же на пике составляло преимущество его команды, но в конце отрезка Алексей Швед обеспечил хозяевам рывок 6:0 и сократил отставание — 20:23.

Во второй четверти УНИКС вновь вышел вперед и, казалось, нашел нужные инструменты, чтобы эффективно обороняться. Все изменили два трехочковых от Георгия Жбанова. Первый — совершенно безумный, чуть ли не с центра площадки. Второй — намного проще, из угла. До конца половины зенитовцы довольно продуктивно атаковали, но добиться комфортного перевеса не смогли: пару раз сфолили в не обязывавших к тому ситуациях и подарили сопернику бесплатные очки. На большой перерыв команды ушли при счете 43:42 в пользу гостей.

Такая «качельная» игра продолжилась в третьей четверти. Однако ее концовку «Зенит» провалил — набрал всего два очка за четыре минуты и отпустил оппонента вперед. Лидерство УНИКСу принес дальний бросок Маркуса Бингема — центрового, который в этот вечер был чрезвычайно полезен на обоих концах площадки (помимо 19 очков он записал на свой счет четыре подбора, четыре перехвата и пять блок-шотов). А к последней паузе хозяева вели уже плюс шесть.

В заключительном периоде УНИКС максимально усложнил «Зениту» жизнь — не давал простых бросков, заставлял использовать чуть ли не все 24 секунды владения — и преимущество нарастил. За шесть минут до конца игры оно составляло уже десять очков. А в итоге оно достигло 17 очков.

Матч завершился со счетом 83:66 в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Джейлен Рейнольдс. В активе американца, по ходу серии получившего травму, которая, видимо, оказалась менее серьезной, чем представлялось изначально, 21 очко. У гостей больше всех очков набрал Георгий Жбанов — 17.

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Зенита». Противостояние вновь переедет в Санкт-Петербург. Его следующий матч состоится 25 мая.

Арнольд Кабанов