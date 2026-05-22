В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске вечером объявили угрозу применения беспилотных летательных аппаратов. Оперативные службы обратились к жителям и гостям города-героя с призывом сохранять спокойствие и строго соблюдать правила безопасности до отмены режима тревоги. Подчеркивается, что все рекомендации необходимо выполнять без исключений и не покидать безопасные места до официального сигнала об улучшении обстановки, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Гражданам, находящимся в жилых помещениях, рекомендовано не подходить к окнам и заранее определить безопасные зоны внутри квартир. В качестве укрытий указаны помещения без остекления или комнаты со сплошными стенами, такие как коридоры, ванные комнаты, туалеты и кладовые. Отдельно отмечено, что предпочтительно находиться в помещениях, не выходящих на сторону открытых пространств, и оставаться там до отмены тревоги. Использование лифтов в период действия сигнала не рекомендуется.

Для людей, находящихся на улице, указано, что необходимо как можно быстрее укрыться в ближайших капитальных зданиях, подземных переходах или парковках. В сообщении подчеркивается, что нельзя использовать автомобили в качестве укрытия, а также запрещается прятаться под стенами многоквартирных домов или вблизи фасадов зданий. Приоритетом является максимально быстрое попадание в защищенное помещение.

Жителям напомнили, что сигнал «Внимание всем» будет отменен сразу после стабилизации обстановки. До этого момента необходимо следовать официальным сообщениям, сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

Мария Удовик