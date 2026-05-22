В результате ночного удара по общежитию колледжа в городе Старобельске Луганской Народной Республики погибли шесть человек, десятки получили ранения, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Информация о последствиях происшествия уточняется, ведутся работы на месте удара, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов выразил соболезнования руководству ЛНР, в том числе главе региона Леониду Пасечнику, а также семьям погибших. Он отметил, что от имени жителей республики выражает слова поддержки всем пострадавшим и пожелания скорейшего восстановления здоровья тем, кто получил ранения.

В своем обращении Мурат Кумпилов подчеркнул, что жители Адыгеи разделяют боль утраты и оказывают моральную поддержку пострадавшим и их близким. По его словам, в подобных ситуациях важно сохранять единство и оказывать помощь тем, кто оказался в зоне трагедии.

Также в обращении отмечено, что, по словам президента России Владимира Путина, произошедшее рассматривается как подтверждение террористического характера действий киевского режима. Эта позиция была озвучена в контексте общей оценки текущей ситуации и последствий атак на гражданские объекты.

Власти подчеркивают, что в регионе продолжаются мероприятия по ликвидации последствий удара, а также работа экстренных служб. Оперативные группы занимаются поиском пропавших и оказанием помощи пострадавшим, задействованы медицинские и спасательные подразделения.

Ситуация остается на контроле региональных и федеральных структур, а также правоохранительных органов. Информация о происшествии продолжает уточняться по мере поступления новых данных с места событий.

Мария Удовик