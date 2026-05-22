В Севастополе изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги

В Севастополе по решению оперативного штаба изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев, отметив, что теперь сигнал звучит три раза и после этого прекращается.

При этом подчеркивается, что изменение формата оповещения не означает отмену угрозы или завершение режима тревоги. Жителям рекомендовано внимательно следить за официальными сообщениями об объявлении и отбое воздушной тревоги, которые публикуются уполномоченными структурами.

Власти уточнили, что действующий порядок направлен на более четкую и понятную систему информирования населения. Сигнал продолжает использоваться для оперативного оповещения граждан о возможной опасности, а также для координации действий экстренных служб.

Губернатор Севастополя отдельно обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Он подчеркнул необходимость оставаться в безопасных местах до официального сообщения об отмене тревоги и не покидать укрытия без подтвержденной информации.

Власти города также напомнили, что система оповещения о воздушной тревоге работает в круглосуточном режиме. Все сигналы формируются и передаются через официальные каналы информирования, а их цель — своевременное предупреждение населения о потенциальных угрозах.

Жителям Севастополя рекомендовали не распространять непроверенную информацию и ориентироваться только на официальные источники. В оперативном штабе подчеркнули, что соблюдение правил безопасности остается ключевым условием защиты населения в условиях действующих угроз.

Мария Удовик