В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

В Краснодарском крае вечером 22 мая объявили беспилотную опасность. По информации регионального министерства ГО и ЧС, на территории края существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве напомнили основные правила поведения в подобных ситуациях. Жителям рекомендуют по возможности не выходить на улицу и оставаться в помещениях. При нахождении в здании следует отойти от окон и стеклянных конструкций, а для укрытия выбирать внутренние комнаты без остекления — коридоры, ванные, кладовые.

Также подчеркивается, что нельзя пользоваться лифтами и находиться на лестничных клетках. При перемещении внутри зданий гражданам советуют сохранять спокойствие и действовать по рекомендациям экстренных служб.

Если человек находится на улице, необходимо как можно быстрее укрыться в безопасном месте. В качестве укрытия могут использоваться подвалы, подземные переходы, паркинги. Нежелательно оставаться в автомобилях и на остановках общественного транспорта, так как они не обеспечивают достаточной защиты.

В регионе действует запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации о работе систем ПВО и РЭБ, местах размещения военных и критически важных объектов. За нарушение предусмотрена административная ответственность, включая штрафы до 300 тыс. руб.

Жителей просят следить за официальными сообщениями и сохранять спокойствие до отмены режима беспилотной опасности.

Мария Удовик