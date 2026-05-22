Более 3,6 тысяч км побережья очистили после ЧС в Керченском проливе

В Черном море и на побережье Краснодарского края и Республики Крым продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. В ходе восстановительных мероприятий уже очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, включая повторную обработку отдельных участков. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

В рамках работ ведется постоянный мониторинг состояния акватории Черного моря и прибрежных территорий. Специалисты контролируют возможные повторные загрязнения и оперативно принимают меры по их устранению.

По данным оперативных служб, с начала ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из зоны загрязнения вывезено около 185,3 тыс. тонн песка и грунта. Уточняется, что весь объем собранных отходов направлен в специализированные организации, где проведено их обезвреживание либо перевод в категорию вторичных материальных ресурсов.

К работам по устранению последствий разлива нефтепродуктов привлечены 808 человек и 191 единица специализированной техники. Специалисты продолжают работы на наиболее загрязненных участках побережья, а также проводят дополнительное обследование территории.

Чрезвычайная ситуация произошла после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. По данным экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате аварии в акваторию Черного моря попала часть нефтепродуктов.

Минтранс РФ сообщал, что общий объем разлива составил около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. После инцидента были организованы масштабные работы по очистке побережья и акватории, которые продолжаются до настоящего времени.

Власти и профильные службы отмечают, что восстановительные мероприятия направлены на минимизацию последствий для экосистемы Черного моря и прибрежных территорий. Работы по мониторингу и очистке продолжаются в круглосуточном режиме с привлечением федеральных и региональных ресурсов.

Мария Удовик