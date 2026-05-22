В Екатеринбурге после столкновения с грузовиком погиб мотоциклист

Вечером 22 мая в Академическом районе Екатеринбурга произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Инцидент произошел напротив дома №10 на улице Вильгельма де Генина. По предварительным данным, 64-летний водитель грузового автомобиля «ГАЗель» при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом Kawasaki, двигавшимся во встречном направлении.

В результате удара 38-летний мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия и опрашиваются очевидцы. Назначено проведение расследования.

Полина Бабинцева