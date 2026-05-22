В районе Северной стороны и мыса Херсонес в Севастополе сбили два БПЛА

В Севастополе военные отражают атаку беспилотников, для противодействия задействованы системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По предварительной информации, в ходе отражения атаки были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Уточняется, что воздушные цели уничтожены в районе Северной стороны и мыса Херсонес.

В городе продолжаются меры по обеспечению безопасности, ситуация находится под контролем сил обороны. Специалисты уточняют данные о возможных последствиях и продолжают мониторинг воздушной обстановки.

Жителей и гостей Севастополя призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Рекомендуется оставаться в безопасных местах до завершения всех мероприятий по отражению угрозы и официального сообщения об их окончании.

Мария Удовик