Апелляция вышла сроком

Неожиданно завершилось во Втором Западном окружном военном суде рассмотрение апелляционных жалоб фигурантов громкого уголовного дела о махинациях при поставках оборудования в вооруженные силы. Вместо оправдания, на чем настаивала защита, всем им усилили наказание. Бывший замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) Халил Арсланов вместо 17 лет проведет в колонии строгого режима на 2 года больше.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший замначальника Генштаба-начальник Главного управления связи вооруженных сил Халил Асланов

Жалобы адвокатов бывшего замначальника Генштаба—начальника ГУС ВС Халила Арсланова, экс-начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова (внук маршала авиации Павла Кутахова) и сотрудника военной приемки капитана 1-го ранга Игоря Яковлева рассматривалось во Втором западном окружном военном суде с февраля 2026 года. Как и в первой инстанции, слушание проходило в закрытом для публики режиме. Защита фигурантов настаивала на полном оправдании своих доверителей, а адвокат капитана Яковлева в случае, если суд сочтет это невозможным, просил прекратить уголовное преследование своего клиента в связи с истечением сроков давности.

В свою очередь представитель Главной военной прокуратуры в апелляционном представлении, наоборот, требовал усилить наказание всем троим. В итоге суд отверг аргументы защиты и полностью согласился с доводами обвинения.

Уже лишенный генеральского звания Арсланов вместо 17 лет получил 19 (именно на таком сроке в суде первой инстанции настаивал гособвинитель), увеличилась и сумма назначенного ему штрафа — с 24,5 млн руб. до 60 млн.

Также лишенный звания экс-полковник Кутахов вместо семи лет колонии общего режима получил восемь. А вот бывший сотрудник военной приемки Яковлев отделался только лишением воинского звания капитан запаса — наказание в виде шести лет осталось. Защита всех троих намерена обжаловать вынесенное решение в кассационной инстанции.

Как рассказывал “Ъ”, в июле 2025 года Халил Арсланов, Павел Кутахов и Игорь Яковлев были признаны 235-м гарнизонным военным судом виновными в совершении коррупционных преступлений. Речь в уголовном деле шла о хищении при закупке у АО «Воентелеком» оборудования для космической связи на 1 млрд 618 млн 843 тыс. руб. Эту сумму фигуранты, как установил суд, получили благодаря тому, что «Воентелеком» закупал у российских посредников произведенные в США изделия по значительно завышенным ценам. Кроме того, в деле остался эпизод, ущерб по которому уже был погашен самим АО «Воентелеком». Речь шла о хищении генералом, полковником и капитаном 191,4 млн руб. из почти 250 млн руб., выделенных «Воентелекому» в рамках «комплекса работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи».

О других махинациях следствие узнало благодаря досудебным соглашениям о сотрудничестве, которые заключили с прокуратурой соучастники хищений из «Воентелекома». Все они были осуждены ранее в особом порядке. А экс-генерал Арсланов получил срок за особо крупное мошенничество и особо крупную взятку (ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его сообщников Павла Кутахова и Игоря Яковлева судили только за мошенничество.

Олег Рубникович