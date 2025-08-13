Как стало известно “Ъ”, бывший замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) Халил Арсланов, приговоренный к 17-летнему сроку, подал заявление о заключении с ним контракта на участие в СВО и уже прошел медкомиссию в СИЗО «Матросская Тишина». Под следствием и судом Халил Арсланов оказался в генеральском звании, но участвовать в боевых действиях готов в любом качестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замначальника Генштаба Халил Арсланов намерен не отбывать срок, а отправиться на передовую

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, на днях Халил Арсланов направил заявление с просьбой призвать его на военную службу на имя начальника СИЗО «Матросская Тишина» и военного комиссара, к которому территориально относится данный изолятор. Затем осужденный генерал прошел медкомиссию, членов которой состояние его здоровья полностью устроило. Высшие офицеры могут участвовать в СВО в возрасте до 70 лет, а Халилу Арсланову только 61 год.

«Во время боевых действий мое место на передовой, а не в СИЗО»,— передал генерал-полковник “Ъ” через своего представителя.

По его словам, Халил Арсланов независимо от уголовного дела и уже состоявшегося по нему приговора «в первую очередь солдат своей страны».

С заявлением улажены еще не все формальности. Если Халил Арсланов отправится на СВО, его уголовное преследование должно быть приостановлено, а в случае получения им очередной госнаграды — прекращено. По данным “Ъ”, находясь под следствием и судом, военачальник неоднократно подавал ходатайства о своем возвращении на военную службу, но им не дали хода.

В начале июля этого года 235-й гарнизонный военный суд (Москва) признал бывшего замначальника Генштаба—начальника ГУС ВС Халила Арсланова виновным в особо крупных мошенничестве и взяточничестве (ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), назначив ему 17 лет строгого режима (обвинение требовало для него на два года больше). Также ему был назначен штраф в размере 24,5 млн руб.

Сообщники генерала экс-начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов (внук маршала авиации Павла Кутахова) и сотрудник военной приемки капитан запаса Игорь Яковлев были осуждены за мошенничество на семь и шесть лет общего режима соответственно.

Всех троих лишили званий и госнаград. Среди них ордена «За военные заслуги» и Жукова, которых Халил Арсланов был удостоен в том числе за участие в боевых действиях в Сирии.

По данным Следственного комитета России и суда, фигуранты совершили крупную аферу при закупке оборудования у «Воентелекома» для ГУС ВС — суд удовлетворил к ним иск Минобороны на 1,4 млрд руб. Кроме того, Халила Арсланова признали виновным в получении взятки в размере 12 млн руб. от руководителя Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Его предприятие за вознаграждение якобы рассчитывало получить новые военные заказы.

Уголовное дело появилось благодаря признательным показаниям, которые дали следствию сотрудники «Воентелекома», а также бывший начальник 1-го управления ГУС ВС Александр Оглоблин. В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд (МГВС), лишив фигуранта наград и генеральского звания, назначил ему четыре с половиной года за хищение бюджетных средств при реализации госконтракта на поставку оборудования в рамках программы цифровизации вооруженных сил.

А в прошлом году Александр Оглоблин дал показания еще и против сменившего генерала Арсланова в должности начальника ГУС ВС Вадима Шамарина. В апреле этого года МГВС приговорил последнего в особом порядке за взятку в размере 36 млн руб. от представителей ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» к семи годам строгого режима. В свою очередь, Александра Оглоблина отдали под суд за взятки от «Телты».

Халил Арсланов и другие фигуранты его дела свою вину не признали, обжаловав приговор. Поскольку судебное решение не вступило в законную силу, уволенный из вооруженных сил Халил Арсланов остается генерал-полковником запаса и орденоносцем.

Напомним, что ранее о своем участии в СВО ходатайствовал экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, осужденный за мошенничество с металлоломом при отражении контрнаступления ВСУ на Запорожскую область в 2023 году. Ход его заявлению военные не дали, сославшись на то, что в войсках нет подходящей для него должности. 2-й Западный окружной военный суд оставил приговор Ивану Попову в силе, и сейчас он пытается добиться пересмотра судебного решения в кассационной инстанции.

Николай Сергеев