За неделю более 430 жителей Кубани пострадали от укусов клещей

В Краснодарском крае с начала 2026 года от укусов клещей пострадали 1,3 тыс. человек, в том числе 546 детей в возрасте до 14 лет. Об этом 22 мая сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Только за последнюю неделю в медицинские учреждения после укусов клещей обратились 433 жителя региона.

По данным ведомства, в Краснодаре с начала года зарегистрировали 269 обращений, связанных с укусами клещей. При этом специалисты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений сократилось в 1,6 раза.

В Роспотребнадзоре сообщили, что с начала года в регионе провели лабораторные исследования 6,1 тыс. экземпляров клещей, снятых с людей и собранных на объектах внешней среды. Исследования выполняли методами ИФА и ПЦР на наличие клещевых инфекций.

Из 1,4 тыс. клещей, которых сняли непосредственно с людей, в 11,6% случаев выявили положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз. Специалисты продолжают мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности во время пребывания на природе.

В краевом управлении Роспотребнадзора напомнили, что в Краснодарском крае работают специальные пункты, где клещей можно сдать на исследование. Всего на территории региона действует более 40 таких пунктов. Исследование позволяет определить наличие инфекций и при необходимости своевременно обратиться за медицинской помощью.

Специалисты также рекомендуют внимательно относиться к своему самочувствию после укуса клеща или самостоятельного удаления насекомого. При появлении температуры, слабости, покраснения кожи или других подозрительных симптомов необходимо сразу обратиться к врачу.

В ведомстве подчеркивают, что несвоевременное обращение за медицинской помощью может привести к осложнениям. Медики напоминают, что клещи являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, включая иксодовый клещевой боррелиоз.

Мария Удовик