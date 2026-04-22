Инфляция ускорилась в Белгороде, замедлилась в Липецке и застыла в Воронеже

Годовая инфляция в России в марте продолжила замедляться. По данным Росстата, она составила 5,86%. Значительно уменьшилось влияние на цены произошедшего в январе повышения НДС. Об этом сообщили в Центробанке. Филиалы ЦБ РФ в областях Черноземья опубликовали статистику по каждому региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Цены в Белгородской области в марте выросли на 0,67% по отношению к февралю. Годовая инфляция ускорилась и составила 6,04% — больше, чем в целом по стране. Значительнее всего в регионе подорожали услуги. Цены на непродовольственные товары также выросли, но менее заметно, а слабее всего изменились цены на продовольствие. С исключением сезонности общий рост цен сохранился на уровне февраля. Среди его причин — увеличение затрат у поставщиков некоторых услуг.

В Воронежской области цены выросли на 0,73%. Годовая инфляция не изменилась, как и в феврале, она составила 5,36%. В целом за год цены на услуги в регионе увеличились больше, чем на всю потребительскую корзину. Рост цен в марте ускорился в первую очередь из-за увеличения издержек производителей товаров и организаций, оказывающих услуги.

На 0,71% выросли цены в Курской области. Годовая инфляция практически не изменилась и составила 6,11% (было 6,09%). Заметнее всего в марте в Курской области подорожали продукты питания. Однако за год цены на продовольствие выросли меньше, чем на все товары и услуги. Цены росли быстрее, чем в феврале, в основном по причине роста издержек на поставку из-за удорожания логистики.

В Липецкой области цены увеличились на 0,62% к февралю. Годовая инфляция в регионе снизилась и составила 5,84% против 5,93% месяцем ранее. Сильнее всего за месяц и в целом за год подорожали услуги. Годовой прирост цен на продовольственные и непродовольственные товары сложился ниже инфляции. На рост цен повлияли издержки поставщиков.

Цены в Орловской области в прошлом месяце выросли на 0,68%. Годовая инфляция почти не изменилась и составила 5,8% (было 5,79%). Зафиксировано подорожание услуг. С исключением сезонности цены росли быстрее, чем в предыдущем месяце. Повлиял на это рост издержек.

В Тамбовской области цены увеличились на 0,45%. Годовая инфляция в регионе вновь ускорилась и составила 6,47%. Как сообщал «Ъ-Черноземье», по итогам февраля область также продемонстрировала самый высокий уровень инфляции в макрорегионе — 6,37%. Значительнее всего в марте и в целом за год в Тамбове повысилась стоимость услуг. Годовой прирост цен на них оставался выше, чем по потребительской корзине в целом. Среди причин роста уровня цен в регионе регулятор называет увеличение затрат производителей отдельных овощей и рост спроса на легковые автомобили.

Денис Данилов