«Все время мешают технические моменты»

Марко Рубио призвал НАТО наращивать военное производство и боевую мощь. Госсекретарь США участвует во встрече глав МИД военного блока в Стокгольме. Политик также рассказал о приостановке мирных переговоров с Россией и Украиной. Но, по его словам, Вашингтон готов продолжать участие в этом процессе. В свою очередь, президент США Дональд Трамп внезапно объявил об отправке в Польшу до 5 тыс. американских военных. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе констатирует, что ситуация зашла в тупик.

Дональд Трамп по-прежнему верен себе. Американский лидер неожиданно изменил решение и объявил о размещении 5 тыс. военных в Польше. Глава Белого дома объяснил свои действия большой дружбой с новым президентом республики Каролем Навроцким. Хотя ранее, в середине мая, несмотря на вроде бы теплые отношения с политиком, Трамп также внезапно передумал, только в другую сторону, и отменил уже вроде бы согласованную отправку указанного выше контингента. Что же такое случилось? В чем причина таких внезапных изменений?

Самая распространенная версия — давление Конгресса и усилия Варшавы. При этом обращает на себя внимание совпадение некоторых фактов.

Буквально накануне Россия и Белоруссия проводили совместные учения ядерных сил. А до этого президент РФ Владимир Путин посетил Китай, сразу после аналогичного визита Дональда Трампа. Американский лидер сообщил журналистам, что наблюдал это действо, и отметил, что удостоился более достойного приема, чем российский коллега.

Тем временем Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил сделку по продаже Украине оборудования для обслуживания зенитных ракетных комплексов Hawk на $108 млн. Главное — даже не сам контракт, а официальный комментарий к нему: это соглашение отвечает целям внешней политики и национальной безопасности США, а также укрепляет безопасность (внимание!) «страны-партнера», которая является фактором политической и экономической стабильности в Европе. Это уже вторая военная поставка Киеву по линии Госдепа в дополнение к программе PURL.

Теперь что касается переговоров: в СМИ появились некие робкие предположения, что американские посланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут вновь посетить Москву в ближайшее время. Почему робкие? Потому что на фоне всего происходящего в подобный сценарий не очень верится. Что обсуждать, не совсем понятно.

В этой связи появилась очередная версия, что США намерены уйти в сторону и делегировать переговорный процесс Европе. Последняя вроде бы не против, да и Россия в целом не возражает. Однако все время мешают технические моменты. Сейчас, например, идут дебаты по кандидатуре возможного представителя Старого Света. Очень похоже, что попытки найти дипломатическое решение украинского конфликта в очередной раз зашли в тупик.

Что касается военной составляющей, США, несмотря на все разговоры о «наказании НАТО», остаются на европейском континенте, более того, усиливают восточный фланг альянса.

Одновременно с этим появились новые сообщения о вероятном расширении боевых действий за пределы Украины, скажем так. Видимо, требуются какие-то новые меры, чтобы активизировать переговоры, которые находятся уже не на паузе, а в тупике. Можно сказать и более мягко: ситуация патовая.

Дмитрий Дризе