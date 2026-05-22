Около 15 социальных объектов планируют построить в Анапе по КРТ

В Анапе состоялось заседание профильного комитета Совета депутатов, посвященное вопросам социальной политики, комплексного развития территорий и подготовке мероприятий ко Дню России. Заседание провела председатель Совета депутатов Елена Некрасова. В работе комитета приняли участие заместители председателя Совета Игорь Филимонов и Владимир Пономарев, а также руководители структурных подразделений городской администрации.

Одной из главных тем заседания стала реализация договоров о комплексном развитии территорий. В рамках девяти соглашений КРТ в Анапе предусмотрели строительство порядка 15 социальных объектов. Речь идет о развитии инфраструктуры, необходимой для новых жилых районов и растущих территорий курорта.

Во время обсуждения депутаты обратили внимание на то, что часть проектов требует дополнительной проработки. По итогам заседания профильным подразделениям администрации рекомендовали совместно рассмотреть вопросы, возникшие в ходе обсуждения, и подготовить предложения по их дальнейшей реализации.

В Совете депутатов отметили, что комплексное развитие территорий остается одним из ключевых механизмов развития Анапы. Такие проекты предполагают не только строительство жилья, но и создание социальной инфраструктуры, необходимой для жителей города, включая объекты культуры и другие учреждения.

Отдельное внимание на заседании уделили подготовке мероприятий ко Дню России. Начальник управления культуры Анапы Марина Мельникова представила план основных событий, которые организуют на территории курорта в праздничные дни.

Сообщается, что патриотические мероприятия проведут во всех Домах культуры и клубах Анапы. Для жителей и гостей города подготовят тематические программы и праздничные события, посвященные государственному празднику.

Елена Некрасова подчеркнула, что День России является важной датой для жителей страны. По ее словам, участие в праздничных мероприятиях помогает сохранять чувство сопричастности и уважения к истории государства. Она отметила, что важно не только отмечать праздник, но и принимать участие в общественных событиях, посвященных этой дате.

Вопросы реализации проектов комплексного развития территорий и подготовки городских мероприятий остаются в числе приоритетных направлений работы Совета депутатов Анапы. Власти курорта продолжают уделять внимание развитию социальной инфраструктуры и организации общественных мероприятий для жителей и гостей города.

Мария Удовик