Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Ан-Наср», был признан журналом Forbes самым высокооплачиваемым спортсменом. По данным издания, за последний год он заработал $300 млн.

Второе место в списке занял мексиканский боксер-профессионал Канело Альварес ($170 млн за год). Третьим стал восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси ($140 млн), выступающий за «Интер Майами». Немного уступил ему четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс.

Один из величайших баскетболистов в истории, представляющий сейчас «Лос-Анджелес Лейкерс», за прошлые 12 месяцев получил $137,8 млн. Замкнул пятерку бейсболист Сёхей Отани ($127,6). Причем японец, подписавший в 2023 году рекордный контракт с «Лос-Анджелес Доджерс», заработал почти 98% от этой суммы за счет спонсорских контрактов — структура его соглашения с клубом предусматривает, что основные выплаты начнутся только в 2034 году.

В десятку также вошли баскетболист «Голден Стейт Уорриорс» Стефен Карри ($124,7 млн), гольфист Джон Рам ($107 млн), футболист «Аль-Иттихада» Карим Бензема, баскетболист «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант ($103,8 млн) и пилот команды «Формулы-1» Ferrari Льюис Хэмилтон ($100 млн).

Роналду возглавил список наиболее высокооплачиваемых спортсменов Forbes четвертый год подряд. На момент публикации прошлогоднего рейтинга его суммарный заработок за предшествовавшие 12 месяцев составил $275 млн.

Арнольд Кабанов