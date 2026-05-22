На территории воинской части на Кубани произошел пожар

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края вспыхнул пожар на территории воинской части. Об этом заявили в пресс-службе регионального МЧС в Telegram-канале.

Оперативные службы и военные устраняют последствия возгорания. Местным жителям также напомнили о запрете на съемку и публикацию происходящего в соцсетях.

Как уточнили в ведомстве со ссылкой на Центральную районную больницу, в медучреждении есть необходимый запас медикаментов, донорской крови и перевязочного материала. Данные о пострадавших не приводятся. Причины произошедшего устанавливаются.

«Спасибо всем неравнодушным людям, верьте только официальным источникам, не реагируйте на провокации из неофициальных аккаунтов и сообществ», — написала пресс-служба администрации Приморско-Ахтарского округа.

Ранее сообщалось, что днем 20 мая в нескольких муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки беспилотников. Об этом сообщал оперативный штаб. Упавшие фрагменты БПЛА были найдены по двум адресам в Крымске, где оказались повреждены забор и кровля частного дома. В Приморско-Ахтарске обломки беспилотника повредили крышу жилого домовладения.